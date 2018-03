Cesano “al femminile” per la Festa della Donna

Cesano si tinge di rosa per la Festa della Donna

“In occasione della Festa della Donna la città di Cesano Maderno si colora simbolicamente di rosa. Un gesto per testimoniare il proprio impegno nel ricordare le conquiste sociali, politiche ed economiche del mondo femminile e, allo stesso tempo, per stigmatizzare le discriminazioni e le violenze di genere che si consumano ancora oggi”.

E’ con queste parole che l’Assessore alla Cultura introduce le iniziative allestite dall’Amministrazione Comunale in occasione dell’8 marzo.

Le associazioni e le realtà coinvolte

Il significato che Cesano vuole dare alla Giornata Internazionale della Donna si traduce in una serie di iniziative e appuntamenti realizzati in collaborazione con la Biblioteca Civica Vincenzo Pappalettera, la Civica Accademia Musicale Sperimentale Ricordi Music School. E ancora le Associazioni Se Non Ora Quando?, Donnerivoli, Amici dell’Ecuador, Società di Danza Milanese e con InSport, la società che gestisce l’impianto natatorio del Centro Sportivo Mario Vaghi.

Il calendario delle iniziative

Gli eventi prendono avvio già domani, sabato 24 febbraio con due mostre e col banchetto del book crossing a Palazzo, per poi proseguire con una conferenza letteraria a tema, uno spettacolo teatrale all’Auditorium Disarò, una serie di visite speciali a Palazzo Arese Borromeo e con le tante offerte sportive presso l’impianto di via Po.

Le mostre di palazzo Arese Borromeo

Quando: sabato 24 e domenica 25 Febbraio, 3 e 4 marzo e 10 e 11 marzo, dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00

Inaugurazione sabato 24 ore 16.00 in Sala Aurora

Guerriere Della Luce. Insieme si crea. E si rinasce: esposizione di opere realizzate da Miriam Staltari in collaborazione con le pazienti del reparto di Oncologia Medica del Presidio Ospedaliero di Saronno.

Come Sorelle: opere composte da Anna Bellù e Elisabetta Orsenigo: Betty-Bellù due artiste, ma una sola anima. Le loro “donne-sorelle” parlano di sogni, di cadute e di libertà. Sempre in bilico tra una scelta e l’altra, tra restare o volare via, rimanere aggrappate alla riva o tuffarsi nel vuoto.

Banchetto Book crossing

Quando: sabato 24 e domenica 25 Febbraio, 3 e 4 marzo e 10 e 11 marzo, dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 17.30

Dove: cortile d’Onore di Palazzo Arese Borromeo

Cosa: Banchetto Book Crossing: prendi liberamente un libro, leggilo e lascialo dove un altro possa prenderlo.

A cura dell’Associazione “Se non ora quando?” Comitato Cesano Maderno

Giovedì 8 marzo a Palazzo Arese Borromeo

Programma:

Ore 19.00, in Sala Aurora, saluto del Sindaco e dell’Assessore alla Cultura Silvia Boldrini e presentazione del progetto “Guerriere della luce” a cura di Miriam Staltari

Dalle ore 19.30 alle ore 21.00

Aperitivo in Rosa (Ingresso con prenotazione obbligatoria tel. 333. 6497022)

Ore 21.00, Sala Aurora,

Le Donne nel Jazz – Concerto di Marcella Malacrida e Antonio Vivenzio. A cura della CAMS Ricordi Music School

Ore 21.00, Sala dei Fasti Romani

Risorgimento in Rosa. Madri, mogli e sorelle d’Italia – Breve visita speciale e presentazione del corso di danza ottocentesca. A cura dell’Associazione Culturale Società di Danza Milanes

Sport e benessere al Centro Sportivo Mario Vaghi

L”8 marzo, tutte le donne potranno accedere gratuitamente alle lezioni di acqua fitness delle ore 19.00 e delle ore 19.45. Per informazioni e prenotazioni: 0362 540278

Spettacoli

Quando: sabato 10 marzo ore 21.00

Dove: Auditorium “Paolo e Davide Disarò”

Spettacolo “La Banda Doucement in: Tante storie…in poco tempo”

Rappresentazione del Gruppo Teatrale “Ibuka Amizero“, regia di Matteo Destro.

A cura dell’Associazione “Amici dell’Ecuador”

Ingresso gratuito

Visite speciali

Sabato 10 e Domenica 11 Marzo, dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00

Palazzo Arese Borromeo

Ingresso speciale per tutte le donne a 1 euro.