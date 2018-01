Uno speciale concorso sui cestini dei rifiuti. Lo ha lanciato il Comune di Seveso in collaborazione con Gelsia Ambiente coinvolgendo le scuole della città.

Alla ricerca di uno slogan

Dell’idea ne ha parlato il sindaco Paolo Butti. “Vogliamo individuare uno slogan o un’immagine adatta da applicare sui cestini comunali, spesso un po’ troppo pieni di rifiuti. L’obiettivo è colpire le persone e sensibilizzarle. Chi effettua la raccolta differenziata in maniera corretta non deve vedere i cestini dei rifiuti pieni”. Nell’iniziativa saranno coinvolte le scuole del territorio: l’idea migliore verrà premiata. “Se dovesse vincere un solo alunno gli verrà consegnata una ‘ricicletta’, ossia una bicicletta realizzata con materiali di riciclo. Altrimenti verrà premiata l’intera classe”.

Al lavoro per installare telecamere

Il concorso non è però l’unica azione intrapresa da parte dell’Amministrazione. “Siamo al lavoro per installare anche alcune telecamere mobili, da applicare soprattutto nelle aree più critiche” afferma il primo cittadino. Quali sono dunque queste aree? “Certamente quelle in prossimità delle stazioni ferroviarie. Lì i cestini sono spesso colmi. Poi anche alcuni punti all’apparenza nascosti, come via al Torrente o via Pordenone”.