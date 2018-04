Si segnalano disagi questa mattina per i pendolari Trenord: ci sono infatti diversi ritardi a causa di un passaggio a livello guasto tra le stazioni di Triuggio-Ponte Albiate e Villasanta.

Circolazione treni: disagi sulla linea Lecco-Monza-Milano

Ritardi fino a 40 minuti questa mattina per chi viaggia in treno da Lecco verso Milano. I convogli della linea Lecco-Monza-Milano sono in forte ritardo a causa di un guasto al passaggio a livello tra le stazioni di Triuggio-Ponte Albiate e Villasanta. Ecco la situazione in questo momento:

Seguono aggiornamenti