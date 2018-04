Code in Tangenziale Nord per traffico intenso. Segnalati 5 chilometri di coda in direzione Milano-Meda. Code anche in zona Monza S. Alessandro

Traffico intenso e diversi chilometri di coda segnalati sul sito automap.it in Tangenziale Nord. Gli incolonnamenti più pesanti nel tratto compreso tra lo svincolo SP 151 Cinisello Nord e lo svincolo SP44 Milano- Meda, in direzione Lentate Bruzzano. Segnalate code anche tra lo svincolo di Nova Milanese e lo svincolo SP 44 Milano -Meda.

Infine code a tratti causa traffico intenso nel tratto compreso tra lo svincolo SP9 Vecchia Valassina e lo svincolo Monza S. Alessandro in direzione dell’allacciamento con la Tangenziale Est.