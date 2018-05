“Com’eri vestita?” una mostra che parla della violenza sulle donne e sicuramente lascia il segno. Promossa dalla Casa delle Donne, a Desio, è stata allestita nella sede di via Lampugnani. La mostra sarà visitabile fino al 7 maggio.

Inaugurazione partecipata

L’inaugurazione di giovedì è stato un momento partecipato. Erano presenti Alessia Guidetti e Silvia Cattafesta dell’Associazione libere sinergie di Milano che ha portato in Italia la mostra, l’assessore desiano all’Istruzione, sport e rapporti con i quartieri Giorgio Gerosa, Lorena Peraboni responsabile della Rete Artemide contro la violenza sulle donne, Luisa Oliva presidente di White Mathilda e l’avvocato Anna Ventura che mette a disposizione le sue competenze in uno spazio d’ascolto. “Sono persone che abbiamo invitato a rappresentare il loro modo di mettersi a servizio delle donne maltrattate” ha affermato Franca Biella, presidente della Casa delle Donne.

Una mostra d’impatto

Per i visitatori un quaderno per scrivere pareri e impressioni. “La mostra – ha aggiunto Biella – è davvero di impatto, colpisce al cuore. Abbiamo letto parole come “un pugno allo stomaco” e abbiamo visto qualche persona commuoversi. Tutti hanno apprezzato questo evento perché c’è bisogno di evidenziare e di raccontare la portata del fenomeno».