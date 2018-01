Seregno: Comune in ritardo e Auto Amica sospende il trasporto anziani.

Auto Amica sospende il trasporto anziani

Nei giorni scorsi l’Amministrazione comunale ha pubblicato un avviso pubblico per la manifestazione d’interesse sulla gestione del trasporto degli anziani negli ospedali e negli ambulatori. Un provvedimento imposto dalla nuova legge sul terzo settore ma tardivo, a giudizio del presidente di Auto Amica che ormai da quindici anni gestisce il servizio riservato agli utenti di età superiore a 60 anni, residenti in città e autosufficienti.

L’amarezza del presidente di Auto Amica

Per le associazioni interessate a svolgere il servizio la scadenza è fissata per lunedì 8 gennaio, poi il Comune procederà alla selezione del candidato, in base al punteggio più alto, e alla successiva stesura di una convenzione annuale che prevede un rimborso spese di 31mila euro. “Senza una convenzione e il contributo del Comune non possiamo sostenere i costi e svolgere il servizio, che è stato allargato agli anziani dai 60 anni di età anziché 65”, spiega il presidente di Auto Amica, Giancarlo Manzotti.

A gennaio bloccato il trasporto anziani

“In gennaio abbiamo già 270 trasporti prenotati e li svolgeremo, grazie all’aiuto della fondazione “Ronzoni” – aggiunge il presidente del sodalizio, Giancarlo Manzotti (al centro nella foto con l’ex assessore ai Servizi sociali, Ilaria Cerqua – Ma fino all’esito del procedimento non prendiamo altre prenotazioni per i mesi di gennaio e febbraio. Mi spiace per gli utenti: qualcuno potrà trovare un’alternativa, altri saranno seriamente in difficoltà”. Poi una stoccata alla politica per “la cattiva gestione degli ultimi tre anni”.

