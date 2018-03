Con la piantumazione della vite è stato inaugurato l’orto urbano di via Filzi. Gli studenti delle scuole secondarie di Nova Milanese se ne prenderanno cura insieme ai volontari dell’Ecomuseo e ai residenti del quartiere

Filari di vite e alberi di gelso

Dove ora è solo un campo verde tra qualche anno si vedranno filari di vite e alberi di gelso. Recuperando la tradizione agricola novese per trasmetterla alle future generazione. Gli studenti di prima e seconda media della Segantini e della Giovanni XXIII che aderiscono al progetto hanno seguito alcune lezioni introduttive in classe, poi mercoledì si sono messi all’opera piantumando vite e gelso su un terreno comunale

Orto urbano curato da studenti e residenti

«Abbiamo individuato in questo campo lo spazio giusto per creare un orto di quartiere – spiega Mariuccia Elli, coordinatrice dell’Ecomuseo – anche i residenti della zona se ne prederanno cura e insieme a loro vedremo cos’altro aggiungere in quest’area. I ragazzi verranno periodicamente in quest’orto e vedendo crescere le piante acquisiranno anche la memoria visiva, per loro sarà un’importante opportunità»

Nuova sfida dopo la coltivazione di mais

Dopo il progetto ben riuscito della coltivazione del mais che si è tradotto nella produzione del «pan gialt», consentendo di recuperare i sapori di una volta, l’Ecomuseo accetta la nuova sfida di rinnovare la tradizione. In occasione della piantumazione c’era anche l’assessore all’Ecologia Andrea Apostolo: «Questo nuovo esperimento è anche un modo per tutelare e recuperare alcuni spazi verdi del territorio».

Per vedere i primi grappoli si dovranno aspettare un paio d’anni, la natura ha i suoi tempi e in tempi moderni dove tutto scorre veloce, è una lezione di vita anche questa