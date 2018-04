Con la Primavera torna la processionaria: allerta anche in Brianza. Numerosi gli avvistamenti. Sembra un millepiedi innocuo ma può essere pericoloso per gli uomini e per gli animali.

Da un paio di settimane, in concomitanza con l’arrivo della stagione primaverile, anche in Brianza è allerta processionaria. Questo insetto, che a prima vista può sembrare solo un innocuo millepiedi, è in realtà abbastanza pericoloso sia per gli uomini che per gli animali.

Diverse segnalazioni anche in Brianza

Le segnalazioni in Brianza sono diverse: avvistamenti di colonie sono stati fatti a Vimercate, in zona Parco Sotto Casa, a Monza in zona San Fedele, e ancora a Lentate in viale Italia e a Ornago, sulla pista ciclabile in via Santuario. Ma diversi cittadini hanno segnalato il problema anche a Seveso e a Limbiate.

Pericolosa perché?

I peli della processionaria, se a contatto con l’uomo, provocano una reazione urticante dovuta al rilascio di istamina, la sostanza che viene rilasciata in caso di reazioni allergiche. I più esposti al pericolo sono bambini e animali: i primi possono esserne incuriositi, i secondi invece possono involontariamente entrare a contatto con il lepidottero annusando per terra, in particolare cani e gatti.

Nell’uomo il contatto con la processionaria può causare una forma di dermatite che provoca arrossamento, edema, prurito, vescicole e bolle. Ma anche rossore, bruciore e congiuntivite in caso di contatto con gli occhi.

I rischi diventano maggiori in caso di inalazione e ingestione perché i peli urticanti di questo insetto possono provocare irritazione alle vie respiratorie e infiammazione delle mucose. Se, accidentalmente. si viene a contatto con la processionaria è bene togliersi subito i vestiti e fare una doccia. In caso di arrossamenti e irritazioni vale sempre il consiglio di rivolgersi al medico.

Occhio anche agli animali

Occhio anche ai vostri amici a quattro zampe: per cani e gatti questo piccolo insetto è davvero pericoloso in quanto i peli urticanti della processionaria se a contatto con la bocca e con la lingua possono provocare la distruzione del tessuto cellulare con conseguenze molto serie per il vostro animale.

Per debellarla

L’accortezza se vedete in giro colonie di processionarie è quella di non utilizzare soluzioni improvvisate. E’ bene fare una segnalazione in Comune. Nelle aree pubbliche la disinfestazione dovrebbe infatti essere a carico dei Comuni.