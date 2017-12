Appuntamento il 16 dicembre con “Divertimento vocale” e il suo concerto di Natale al Teatro di Limbiate. In collaborazione con la Proloco cittadina. Concerto di Natale a Limbiate Un Natale scintillante quello che vi aspetta a Limbiate con il concerto che si terrà il prossimo 16 dicembre al Teatro Comunale. A esibilirsi saranno i più di 100 componenti della compagnia “Divertimento Vocale“. Un gruppo di artisti e musicisti che nel suo repertorio vanta oltre alla musica classica e sacra, anche evoluzioni gospel, jazz, pop e rock. Musica e spettacolo Nel concerto di Natale che terranno in Brianza suoneranno le più celebri arie: Noel, Deck The Hall, Carol of then Bell, Christmas what a season, Happy Birthday Jesus e molte altere celebri melodie natalizie. Fondato nel 1996 e composto in partenza solo da 20 giovani artisti, attualmente ha raggiunto un organico di oltre 100 elementi altamente motivati, tutti con una carica di energia e voglia di vivere contagiosa. Un ensemble di musicisti li accompagna, contribuendo a creare magiche alchimie a cui il pubblico risponde con entusiasmo. Leggi anche: Radici pericolose, si abbattono i tigli in via Rimembranze a Nova Milanese Una compagnia famosa

“Divertimento Vocale” si è esibito, nel corso degli anni, in diversi teatri come il Carcano di Milano, il teatro Gasmann, il Teatro Nuovo e il Teatro Condominio di Gallarate, l’Ariston di Acqui Terme, il teatro di Morbegno. Oltre a centinaia di serate a scopo benefico per Associazioni Onlus in tantissimi altri teatri italiani. Negli ultimi anni si è esibito anche in concerti all’aperto.