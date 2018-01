Concorso fotografico Cai. Ecco i vincitori.

Premiazioni

Concorso fotografico Cai. Ecco i vincitori. Anche quest’anno al CAI Giussano si è svolto il consueto concorso per i soci. Il tema delle immagini da presentare era “Movimento dell’ acqua” e la migliore foto è stata quella del socio Antonio Tagliabue. Secondo posto per Anna Rocca, mentre al terzo si è classificato Piero Villa. Segnalati poi altri concorrenti per i loro scatti.