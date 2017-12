Il Consiglio comunale rende omaggio al gruppo Teatro Agorà.

Il Consiglio comunale di Carate Brianza renderà omaggio al gruppo «Teatro Agorà». La richiesta avanzata dal consigliere Luca Veggian (Forza Italia) era stata accolta dal presidente del Consiglio comunale Federica Baio nella seduta di fine ottobre.

Così mercoledì 20 dicembre l’Aula tributerà il doveroso omaggio alla compagnia teatrale amatoriale di Carate.

Il gruppo diretto da Massimiliana Mussi era stato premiato al teatro Osoppo di Milano dal Gatal – il gruppo delle compagnie amatoriali lombarde – classificandosi al primo posto nella categoria dialettale per la commedia «De la part de la Mirandolina», spettacolo in lingua brianzola ispirato alla più celebre «La Locandiera» di Carlo Goldoni. La giuria aveva poi riconosciuto alla compagnia caratese anche il primo premio assoluto, intitolato alla memoria di Roberto Zago, per la migliore rappresentazione portata in scena nel corso della stagione.