Il progetto “Controllo del vicinato” si presenta. E’ in agenda per le 18.30 di sabato 13 gennaio, all’oratorio del Villaggio Snia (via Magenta) di Cesano Maderno, l’incontro pubblico per la presentazione del progetto che ha per motto lo slogan “Il miglior antifurto è il tuo vicino” e che, in buona sostanza, consiste nel mettere in rete diversi vicini di casa per un reciproco controllo del proprio quartiere e un dialogo continuo con le forze dell’ordine.

La serata ha il patrocinio del Comune

L’associazione “Controllo del vicinato” spiegherà, attraverso i suoi referenti locali, in cosa consiste il progetto che è realtà da tempo in tanti altri Comuni della zona.

L’appuntamento ha il patrocinio del Comune. Nelle scorse settimane, infatti, su proposta del gruppo di minoranza “Passione civica” di Nadia Speronello, il Consiglio comunale aveva dato mandato al sindaco Maurilio Longhin di avviare un percorso di informazione e partecipazione, rivolto alla cittadinanza tutta, per favorire la sperimentazione di uno o più progetti di “Controllo del vicinato”.