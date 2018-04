Conviviale con il re delle macchine tessili. L’ingegner Sandro Salmoiraghi è stato l’ospite d’onore del tradizionale pranzo del giovedì del Rotary Seregno Desio Carate.

Conviviale con l’ingegnere

I rotariani del territorio hanno accolto l’ingegner Sandro Salmoiraghi, fondatore e presidente della Salmoiraghi Automatic Handling di Monza, nella sede dell’hotel Habitat di Paina. Quello con gli imprenditori brianzoli è ormai un appuntamento fisso per il Rotary Club SeDeCa.

Salmoiraghi, a capo di una realtà leader nella progettazione e realizzazione di magazzini automatici, in particolare nel campo tessile, ha illustrato, con l’ausilio di filmati, alcuni impianti costruiti per la quasi totalità all’estero. Una scelta, quella di varcare il confine, dovuta alla mancanza in Italia di tecnici specializzati. Nel nostro Paese, ha spiegato l’ingegnere, servirebbero 80mila tecnici ma le scuole e le università ne sfornano solo 8mila all’anno. Numeri che non reggono il confronto con la Germania (180mila all’anno) e la Cina (800mila). E che rendono difficoltoso quindi resistere contro le grandi multinazionali.