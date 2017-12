All’indomani della morte dei coniugi Michele Lorusso e Maria Giuseppina Jacobazzi, travolti e uccisi dal treno, il sindaco Maurilio Longhin porta ai familiari delle vittime la vicinanza di tutta Cesano: “Esprimo prima di ogni altra considerazione la costernazione, mia personale, dell’Amministrazione comunale e dell’intera città, insieme alla vicinanza e ai sentimenti di cordoglio ai familiari delle vittime”.

“Una tragedia incredibile”

In una nota ufficiale diramata dal Palazzo, il primo cittadino ricorda che “non utilizzare i sottopassi veicolari e pedonali che consentono di superare la ferrovia in totale sicurezza, non esime il pedone ed il ciclista dal dovere attendere l’apertura del passaggio a livello“. Una premessa che non esclude interventi per scongiurare simili tragedie.

Aperto un confronto con Regione e Ferrovie Nord

“Siamo consapevoli – continua Longhin – delle difficoltà che derivano dalle prolungate attese ai passaggi a livello, dai ritardi e dalle soppressioni dei treni. Per questa ragione, con le Amministrazioni di Meda, Seveso e Varedo, ci stiamo confrontando con Regione e Ferrovie Nord per chiedere azioni che assicurino il miglioramento del servizio e facciano sì che simili tragedie non abbiano la possibilità di ripetersi. Questo – conclude il primo cittadino di Cesano – pur nella consapevolezza che, di fronte all’imponderabile, qualsiasi condotta può risultare vana”.