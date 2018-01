Corso di difesa personale per donne a Giussano. Ieri sera la presentazione in Comune.

Venerdì in sala consiliare

Corso di difesa personale per donne a Giussano. Ieri sera la presentazione in Comune. L’iniziativa è stata promossa dall’assessorato allo Sport ed è rivolta a donne e ragazzi dai 16 anni. Presente ieri sera in sala consiliare c’era infatti l’assessore Elisa Grosso, avvocato, lo psicologo e gli istruttori che terranno il corso di auto difesa. Sedici le lezioni previste con inizio sabato 20 gennaio. Le lezioni si terranno ogni sabato nella palestra delle elementari di Robbiano. E’ possibile iscriversi fino al 18 gennaio (0362-358228).