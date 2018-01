La Stella Michelin Cristina Bowerman sabato 19 gennaio vi aspetta assieme ai ragazzi di In Presa per una cena davvero speciale.

Cristina Bowerman in cucina con i ragazzi di In Presa

La grande chef Cristina Bowerman, Stella Michelin per la sua cucina al ristorante Glass di Roma, dal 2012 alla guida della cucina di Romeo Chef&Baker, sarà a Carate Brianza, ospite dell’associazione In Presa e dei suoi numerosi studenti.

A fianco a lei in cucina ci saranno i ragazzi della scuola per un’esperienza unica. Cucineranno insieme, oltre alle altre portate, il Pastrami di lingua, salsa senapata, giardiniera e ciauscolo, che la Bowerman considera uno dei cavalli di battaglia della sua cucina.

Dentro il mondo della ristorazione

Un’opportunità in più per i ragazzi della scuola, di conoscere da vicino il mondo della ristorazione e confrontarsi con chi ha fatto una scelta anticonvenzionale, che parte dalla Puglia, passando da una laurea in giurisprudenza a quella in Culinary Arts, conseguita a Austin negli Stati Uniti.

Info e costo

Il costo è di 50 euro a persona. Il ricavato della cena sarà devoluto per donare una borsa di studio ad uno studente meritevole della scuola.

Le prenotazioni possono essere fatte fino al 15 gennaio chiamando i seguenti contatti:

– Ian Farina: 3319573727

– Lucrezia Beretta: 3394341899