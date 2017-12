La Croce Bianca Cesano scende in piazza con le Stelle di Natale. In vista del Natale i volontari cesanesi saranno in piazza Monsignor Arrigoni a Cesano e in piazza dell’Amicizia a Binzago, oggi, domenica, dalle 8 alle 19, per la tradizionale distribuzione delle Stelle di Natale. I proventi dell’iniziativa serviranno all’acquisto di una nuova ambulanza per il servizio di emergenza e urgenza e di un nuovo mezzo per il trasporto dei ragazzi diversamente abili.

Continua la sottoscrizione a premi

Al motto “Aiutateci ad aiutare”, continua inoltre, nelle piazze e davanti alle chiese, la vendita dei biglietti della lotteria, sottoscrizione a premi finalizzata anch’essa all’acquisto dei due nuovi mezzi di trasporto per la sezione. “Queste iniziative benefiche – ricordano i volontari del presidente Antonio Zardoni – lo scorso anno ci hanno permesso l’acquisto di un’ambulanza usata, due mezzi per persone disabili e un furgone (questi ultimi tre inaugurati il 19 giugno a Bovisio Masciago)”.

Babbo Natale la sera della Vigilia

Come da tradizione, inoltre, la sera del 24 dicembre i Babbi Natale della Croce Bianca partiranno dalla sede di via Padre Boga alla volta delle case delle famiglie che hanno scelto la Croce Bianca per consegnare i regali ai propri amici e parenti, grandi e piccini, durante la cena della Vigilia (prenotazioni entro mercoledì 20 dicembre).