Una torta da regalare alle mamme per la loro festa.

A ruba le torte della Croce bianca

Oggi, domenica 13 maggio, nelle piazze di Giussano, Paina e Verano Brianza oltre che presso la sede della Croce bianca in via D’Azeglio, erano disponibili torte per la festa della mamma. Un’iniziativa che viene ormai promossa con successo da diversi anni. Tutte le torte sono state vendute.

Il ricavato servirà ad allestire una nuova ambulanza

Quest’anno, in particolare, il ricavato verrà destinato all’allestimento di una nuova ambulanza. L’iniziativa ha avuto grande successo perché tutte le torte sono andate a ruba.