La Croce rossa di Lentate sul Seveso compie 40 anni e festeggia in grande con una tre giorni ricca di iniziative. Dopo lo spettacolo «I dialetti dell’amore – Giulietta & Gnomeo», portato in scena dai «Genitori allo sbaraglio» di Barlassina, il clou della festa è previsto per il prossimo fine settimana.

Tutti all’Emercamp della Croce rossa

Per l’occasione verrà allestito un «Emercamp» nell’area feste di viale Italia angolo via XXIV Maggio e saranno proposti tanti appuntamenti per far conoscere meglio il Comitato e le sue preziose attività. Si inizia sabato 28 aprile alle 15.30 con «Scopriamo l’1-1-2», un workshop tematico sul numero unico di emergenza, con giochi a tema per i più piccoli ed esposizione dei mezzi di soccorso, in collaborazione con AAT-118 Monza e Brianza, AAT-118 Varese e i vigili del fuoco. A seguire merenda con pane e nutella. Si prosegue domenica 29 aprile con «40 anni al vostro fianco»: a partire dalle 10 visita al campo e cerimonia per il 40esimo anniversario di fondazione del Comitato. A seguire aperitivo. Nel pomeriggio, a partire dalle 15.30, workshop tematico «Scegli la strada giusta» sulla sicurezza stradale, con l’intervento di personale esperto del settore.

Gran finale con una serata sui flussi migratori

Gran finale lunedì 30 aprile alle 21 con una serata informativa sui flussi migratori a cura di Marina Cazzaniga, istruttore di diritto internazionale umanitario, dal titolo «Mohammad, Abasi, Sonia è il nostro nome: storie di viaggi verso l’Europa». Le iniziative sono rivolte a grandi e piccoli, tutti invitati dalla grande famiglia della Cri per condividere questo traguardo importante: 40 anni di presenza costante sul territorio, al servizio di chi ha bisogno e senza mai risparmiarsi.