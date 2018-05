Degustazione di vini a Biassono grazie all’evento “Vinissimo 2018”.

Sabato e domenica

Due giorni per conoscere e degustare i vini prodotti con i metodi e le pratiche di una volta. Nel fine settimana i giardini di Villa Verri ospiteranno la prima edizione di «Vinissimo 2018», la mostra mercato di vini biologici, biodinamici e naturali di produzione artigianale. L’iniziativa, patrocinata dal Comune, è nata dalla collaborazione tra Thuja Lab, Cooperativa Controluce, la scuola di Agraria del Parco di Monza, Slow Food Monza Brianza e Aiab Lombardia (associazione italiana agricoltori biologici).

Il sindaco

«Si tratta di un grande evento per il nostro paese che già ospita un vigneto» spiega il sindaco Luciano Casiraghi.

«Dentro una bottiglia c’è tutta una storia – ha aggiunto l’assessore alla Cultura, Paola Gregato – Sarà un’occasione non solo per gustare vini di eccellente qualità ma anche per fare cultura grazie a incontri formativi e laboratori pratici». In caso di maltempo la manifestazione si svolgerà al Palazzetto dello sport in via Parco.

