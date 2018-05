Dichiarazione dei redditi: in Brianza al via la campagna di iniziative per promuovere il 730 precompilato.

Dichiarazione dei redditi: in Brianza partono le 730weeks

L’Agenzia delle Entrate rinnova anche quest’anno la campagna di iniziative per promuovere il 730 precompilato. Dal 15 maggio al via le “730weeks”: si tratta di otto settimane in cui si svolgeranno diversi incontri informativi e gli uffici territoriali avranno orari straordinari per agevolare le richieste dei cittadini.

Le aperture straordinarie

In particolare negli uffici territoriali di Monza, Desio e Vimercate i funzionari saranno disponibili nei giorni di apertura straordinaria per fornire informazioni sul modello precompilato. Ma anche per rilasciare il pin di accesso ai servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate e per offrire assistenza per la compilazione e trasmissione del proprio 730.

Sedi e orari

Ecco l’elenco delle aperture straordinarie degli uffici dell’Agenzia della provincia di Monza e della Brianza:

Le date del 730 precompilato

Fino al 23 luglio, comunica l’Agenzia delle entrate, è possibile accettare o modificare/integrare e inviare in autonomia il proprio 730. Stesso termine per l’invio anche per chi si avvale di un Caf o di un professionista abilitato.

L’Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei cittadini un sito internet dedicato, raggiungibile qui dove sono presenti anche le risposte alle domande più frequenti. Disponibili anche i numeri dell’assistenza telefonica: 848.800.444 da rete fissa, 06 966.689.07 da cellulare operativi dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 17 e il sabato dalle ore 9 alle ore 13.