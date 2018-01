Disagi poste. Ancora giacenze da record nel mastodontico centro di smistamento.

Disagi poste: giacenze da record

Ancora giacenze da record alle Poste di Peschiera Borromeo, mastodontico centro di smistamento di gran parte dell’hinterland milanese, Brianza compresa. A denunciarlo le Rsu, che mostrano anche le immagini dell’ennesimo caso.

La replica

«La quantità massima di corrispondenza disponibile giornalmente presso il Centro di meccanizzazione postale durante il periodo natalizio è stata di circa 150 tonnellate, smistate secondo gli standard previsti – ha fatto sapere in un comunicato – Non risponde al vero la notizia da fonte sindacale che riporta una giacenza di 1.500 tonnellate di posta. Per far fronte ai previsti picchi di attività, Poste Italiane ha predisposto una serie di interventi tra cui numerose azioni per il rafforzamento dello smistamento all’interno dei principali centri della rete logistica lombarda e nazionale oltre all’inserimento di nuovo personale».