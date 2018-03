Doppia vincita con il “Gratta e Vinci” all’Alan bar di Seregno, una da 10 mila euro e una da 5 mila.

Doppia vincita merito del vino del Papa

Super contento per i suoi fortunati clienti il titolare AlanAlboresi, convinto che “tutto ciò sia anche avvenuto grazie all’arrivo in negozio in esclusiva del vino del Santo Padre. E’ esposto infatti alla vista di tutti il vino proveniente dalla Puglia Primitivo di Manduria, prodotto dal coltivatore Erminio Campa e scelto da Papa Francesco come vino rosso per la Santa sede”. Dopo aver ottenuto 7 premi, Alan è entrato in possesso del vino, attirando così i clienti di Seregno “che hanno dato via a momenti bellissimi di discorsi e confronti su cultura e piaceri enogastronomici”.