E’ davvero impressionante la foto scattata ieri sera sopra Carate Brianza da un drone. Nello scatto è stato immortalato il traffico causato dalla chiusura della Valassina nel tratto tra Giussano e Briosco.

Traffico Valassina: il drone e la foto scattata ieri sera

La foto scattata in serata fornisce una visuale completa delle lunghe code sulla SS36. La scia bianca continua che si vede nella foto infatti rappresenta tutte le auto incolonnate in direzione Lecco. La lunga coda è stata causata oltre che dalla chiusura della strada – a causa del ribaltamento di un tir – anche da tre diversi incidenti avvenuti ieri nel pomeriggio.

Code anche questa mattina

Le code come già segnalato, anche questa mattina rimangono pesanti. Le difficoltà più grosse si segnalano da Lissone in poi. Per chi si deve mettere in viaggio verso Lecco è consigliabile utilizzare strade alternative. Alle 14 è previsto un aggiornamento: l’Anas comunicherà se il tratto della SS36 verrà riaperto in serata o domani.

QUI TUTTI GLI AGGIORNAMENTI