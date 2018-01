Dal Comune di Cesano Maderno, due biciclette in dono all’associazione “conVoi”. Regalo di Natale in anticipo per le mamme che vivono in città grazie all’associazione familiare “conVoi”.

Le biciclette erano state rubate ai legittimi proprietari

L’assessore Silvia Boldrini ha consegnato a Marica Martin, responsabile della residenza “La casa di Tina” in via Redipuglia, due biciclette. Le due ruote fanno parte di quelle che gli agenti della Polizia locale trovano in continuazione nei loro quotidiani sopralluoghi nel Parco delle Groane, nei pressi della fermata Cesano-Groane della linea S9 di Trenord. I legittimi proprietari, nonostante gli appelli, non si sono fatti avanti per reclamarle e così l’Amministrazione comunale ha deciso di metterle a disposizione di chi vive nella residenza che dall’ottobre 2016 accoglie mamme con bambini in difficoltà. Serviranno alle mamme per gli spostamenti sul territorio.

“Un aiuto a chi ne ha bisogno”

“Da male al bene. Anziché giacere inutilizzate in deposito, le biciclette torneranno così ad essere utili: un piccolo grande aiuto a chi ne ha bisogno proprio in occasione del Natale”, il commento dell’assessore Boldrini.