Due gemelline hanno chiuso il 2017 all’ospedale di Desio. Si chiamano Mirne e Mercedes.

Due gemelline le ultime nate 2017 a Desio

La prima, 2,120 chilogrammi, è nata alle 23.10 e la seconda, 2,440 chilogrammi, un minuto dopo la sorellina, per la gioia di mamma Venessa Borgia, 33 anni e di papà Ennio La Rosa, 32 anni. Le gemelline erano attese per il 4 gennaio e mamma, la sera del 31 dicembre, stava andando a un cenone con la loro nonna. “Il parto cesareo era già stato programmato”- racconta Vanessa, alla prima gravidanza – ma le piccoline avevano fretta di nascere ed è stato anticipato. Mamma e bimbe stanno bene e lasceranno a breve l’ospedale brianzolo per incominciare la loro nuova avventura a casa.

Meglio che siano nate nel 2017 – scherza la neomamma – così avranno diritto per tre anni al bonus bebè di Renzi”.