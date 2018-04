Earth Hour a Biassono, le luci si spengono per un’ora in Villa Verri.

Questa sera alle 20.30

È partita dalle isole Fiji la grande ola di buio di Earth Hour. Oggi alle 20:30 ora locale, gli skylines di tutto il mondo spegneranno le luci per un’ora e milioni di persone celebreranno l’Earth Hour, evento mondiale del WWF che quest’anno vuole puntare sulla consapevolezza per un’azione in difesa della natura e dell’ambiente, messi a dura prova dal surriscaldamento globale.

Buio in Villa Verri

Numerose importanti città italiane aderiranno all’iniziativa “spegnendo” monumenti e piazze. Anche Biassono sarà presente. “Nell’occasione le luci si spegneranno sul Palazzo Comunale questa sera dalle 20.30 alle 21.30, insieme al resto del mondo, per confermare la sensibilità di Biassono verso le importanti sfide legate al cambiamento globale del clima, un’occasione per rendere esplicita la volontà di sentirsi uniti nella sfida globale al cambiamento climatico che nessuno può pensare di vincere da solo” fa sapere il sindaco Luciano Casiraghi.