Regionali 2018: spunta il nome di un besanese. E’ quello di Alessandro Corbetta che il prossimo 4 marzo, con tutta probabilità, correrà nella fila della Lega.

Regionali 2018, ci sarà il lumbard Corbetta

Alessandro Corbetta, classe 1989, ha alle spalle una lunga militanza politica. Attualmente è consigliere comunale del Carroccio a Besana e coordinatore provinciale del Movimento dei giovani padani della Brianza. Un incarico quest’ultimo che sta ricoprendo per il seconda mandato consecutivo.

Chi correrà invece per le Amministrative a Besana?

Se Corbetta conquisterà uno scranno al Pirellone, difficilmente correrà anche per le Amministrative a Besana, in calendario per il 2019. In molti, tra le fila lumbard, lo avrebbero voluto come candidato sindaco alla guida della compagine del centrodestra. Via il suo nome, chi prenderà il timone?