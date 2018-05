Sono iniziati gli interventi di manutenzione del verde pubblico e del taglio dell’erba in alcune zone della città. “La priorità – spiega l’assessore Emanuela Rocco – è stata data ai giardini delle scuole, alle aree verdi del centro storico e al parco di Villa Tittoni, in modo che questi spazi possano essere resi utilizzabili per i bambini e per le famiglie”.

Quattro squadre in azione

Le quattro squadre in azione si concentreranno soprattutto sulle aiuole delle rotatorie e degli spartitraffico; “tagliando l’erba nei punti più critici che causano problemi di visibilità agli automobilisti, garantendo in questo modo la massima sicurezza alla circolazione. Già programmati, per i prossimi giorni, i tagli nei quartieri più periferici e nei parchi giochi. Nessun intervento straordinario. I tagli di questi giorni già erano previsti, ma sono in ritardo di qualche settimana anche a causa del maltempo. Per questo su nostra richiesta, l’azienda incaricata dei tagli ha intensificato, nonostante la pioggia, gli interventi con l’obiettivo di recuperare il tempo perduto e riportare nella norma la situazione nel più breve tempo possibile” afferma l’assessore.

Transenne in piazza Don Giussani

Intanto, da qualche giorno una parte di piazza Don Giussani è stata transennata. Il provvedimento si è reso necessario per garantire la sicurezza dei passanti a causa di un cedimento del rivestimento. Pertanto l’Ufficio tecnico ha avviato i lavori di ripristino temporaneo che proseguiranno per una decina di giorni.