Esercitazioni della Protezione civile di Verano.

Attività nel Lambro

Esercitazioni della Protezione civile di Verano. Domenica di grandi attività per i volontari veranesi. Al lavoro, per tutta la mattinata di domenica 22 aprile. Il gruppo è stato coinvolto in due diversi momenti addestrativi. Una squadra di 4 volontari ha partecipato ad un addestramento congiunto con le altre associazioni e gruppi comunali di protezione civile dell’area limitrofa, denominata COM2. L’impiego delle forze è stato finalizzato al taglio piante e messa in sicurezza, lungo l’asta fluviale del fiume Lambro, come da convenzione in essere con il Parco della Valle del Lambro.

La seconda squadra, invece, con 11 volontari, ha effettuato un addestramento “interno” riguardo la sicurezza fluviale e l’azione in caso di emergenza idraulica (esondazione, allagamenti). Tutte le attività sono parte integrante di un calendario deciso dal direttivo che si propone di mantenere il gruppo su livelli di addestramento ottimali per affrontare i maggiori rischi che si possono verificare sul territorio comunale.