Ex compagni di classe si ritrovano dopo trent’anni. Quando si sono rivisti è stato come se non si fossero mai lasciati. Tante emozioni, risate e naturalmente valanghe di ricordi hanno reso speciale la rimpatriata dei compagni di classe della sezione D che hanno frequentato la scuola media «Segantini» di Nova Milanese dal 1984 al 1987

Tanti ricordi tra allegria e nostalgia

E’ stata una serata spensierata ricordando con allegria e un po’ di nostalgia i vecchi tempi. Rintracciare i compagni di classe, tutti coscritti del 1973 – a parte un paio di ripetenti – non è stato difficile. Grazie alle tecnologie social offerte dal web, una volonterosa ex alunna ha creato un gruppo su messanger per cominciare a riunire tutti, poi tramite le amicizie virtuali si sono aggregati via via sempre più compagni.

Si rivedranno presto

Anche se era passato tanto tempo e ovviamente erano cambiati, quando si sono rivisti, gli ex compagni hanno subito rotto il ghiaccio: «E’ stato come se non ci fossimo mai lasciati abbiamo vissuto proprio un bel momento, anche molto affettuoso. Ci siamo divertiti a ricordare le cavolate che facevamo e i nostri professori, uno è ancora in servizio a scuola. Ci siamo lasciati con l’impegno di rivederci presto»