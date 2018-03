Fabrizio Corona esce dal carcere milanese di San Vittore. Di giorno andrà in una comunità di Limbiate per disintossicarsi.

Fabrizio Corona lascia il carcere: di giorno andrà in comunità a Limbiate

Fabrizio Corona esce dal carcere e torna in una comunità terapeutica. Lo ha deciso il tribunale di sorveglianza di Milano che ha concesso all’ex fotografo dei vip l’affidamento terapeutico in una comunità a Limbiate, in Brianza.

L’ex re dei paparazzi è uscito questa mattina da San Vittore dopo che nei giorni scorsi era arrivato il parere favorevole all’affidamento dalla direzione del carcere e dal servizio per le tossicodipendenze. Parere arrivato a seguito dell’istanza presentata dagli avvocati difensori del noto ex imprenditore dello spettacolo, Ivano Chiesa e Antonella Calcaterra.

Ora il provvedimento emesso, che ha permesso a Corona di uscire già oggi da San Vittore, dovrà essere confermato in un’udienza davanti a un collegio della Sorveglianza a fine marzo.

Di giorno a Limbiate

Di giorno Fabrizio Corona si recherà in una comunità di Limbiate, in Brianza, per la disintossicazione psicologica dalla cocaina e ogni giorno sarà sottoposto a terapie. Mentre di sera tornerà nella sua casa milanese con il divieto assoluto di uscita.