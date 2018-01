Falò della Giubiana questa mattina alla scuola primaria di Veduggio. Un’iniziativa promossa, come ogni anno, dall’Associazione di promozione sociale.

Falò della Giubiana per grandi e piccini

Intorno alle 10,30 un lungo corteo composto da piccoli alunni della primaria e dell’asilo è partito dal plesso di via Libertà. Tutti in fila dietro al fantoccio della vecchia strega, realizzato dalle signore del centro anziani e trasportato da un furgoncino. In mano, coperchi, tamburelli e tanto altro ancora per fare un bel baccano.

Dopo il giro per il paese, il ritorno a scuola per il falò. Giro reso sicuro dalla presenza dei volontari della Protezione civile e dalla Polizia locale.

Alle 12, il pranzo nella sede dell’Associazione di promozione sociale, in piazza Italia. Risotto, bollito e formaggi.E per finire, alle 15, chiacchiere per tutti.