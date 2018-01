Ieri sera la tradizione si è rinnovata con l’accensione del Falò di Sant’Antonio.

Falò di Sant’Antonio la tradizione si accede a Sovico e Biassono

Grande spettacolo ieri sera per i tradizionali falò di Sant’Antonio a Sovico e Biassono. Nel terreno di via Madonna delle Nevi i biassonesi hanno assistito all’accensione della grande catasta di legna organizzata dagli agricoltori della Fiera di Sna Martino. Sempre in prima linea nel mantenere vive le tradizioni popolari di un tempo passato. A benedire il falò era presente don Ivano Spazzini. Grandi e piccoli hanno poi avuto modo di gustare i dolci tipici della tradizione.