Fatevi un selfie per Natale: in omaggio due abbonamenti digitali per sfogliare online la vostra testata preferita.

Selfie per Natale su Giornaledimonza.it

Fatevi un selfie per Natale. Davanti all’albero, al presepe, con Babbo Natale: scegliete voi! Sarà un modo davvero speciale per fare gli auguri a tutti i vostri cari. E per i due selfie che ciascuna redazione riterrà più simpatici, in omaggio due abbonamenti digitali di due mesi per sfogliare online la vostra testata preferita, a scelta fra Giornale di Monza, Giornale di Vimercate, Giornale di Desio, Giornale di Seregno e Giornale di Carate.

Foto e un augurio speciale

Insieme alla foto pubblicheremo anche un vostro breve messaggio d’auguri: un’occasione particolare per dire Buon Natale ai vostri cari, ai vostri amici o a una persona per voi speciale.

Sul nostro portale www.giornaledimonza.it: inviate i vostri selfie natalizi sulla nostra pagina Facebook (con un messaggio attraverso Messenger) oppure via e-mail (all’indirizzo gdimonzabrianza.social@gmail.com), specificando solo nome, cognome e residenza.

Le vostre foto online e sui nostri settimanali

Tutte le foto e i messaggi d’auguri saranno pubblicati in una gallery sempre online nella home page del nostro portale, ma anche su Giornale di Monza, Giornale di Vimercate, Giornale di Desio, Giornale di Seregno e Giornale di Carate in edicola martedì 19 dicembre.