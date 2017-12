Ferrovie Nord interviene sulla questione “passaggi a livello” a Cesano e conferma l’eliminazione di quello di via Como. Dopo che, martedì mattina, i coniugi Pina e Michele Lorusso hanno perso la vita mentre attraversavano i binari in corso Libertà a sbarre abbassate, travolti da un treno diretto a Milano, l’azienda annuncia: “L’eliminazione dei passaggi a livello è una delle attività in cui Ferrovie Nord è impegnata”. E’ la risposta ufficiale alle richieste di un soppopassaggio in corso Libertà tornate a farsi pressanti in città dopo la tragedia.

L’eliminazione del passaggio a livello di via Como

“Negli ultimi otto anni – continua l’azienda – sono stati eliminati trenta passaggi a livello sulla rete”. E, per Cesano, l’annuncio: “Su cinque attraversamenti della linea ferroviaria, tre sono già serviti da sottopassi veicolari o pedonali. Per un quarto, quello di via Como, al confine con Seveso, c’è già la progettazione, per cui nel 2018 saranno avviate le procedure per i lavori”.

E proprio lunedì sera in municipio l’Amministrazione comunale ha illustrato ai residenti di via Lecco e dintorni le variazioni al progetto della pista ciclopedonale legata alla Tangenziale Nord. La realizzazione dell’opera, in capo a Ferrovie Nord, permetterà l’eliminazione del passaggio a livello di via Como. Una quarantina i presenti capitanati dal segretario cittadino di Forza Italia, Michele Santoro. L’assessore all’Urbanistica Luca Vaghi e il vicesindaco con delega ai Lavori pubblici Celestino Oltolini, hanno illustrato agli abitanti le variazioni che riguardano il tracciato della pista ciclopedonale.

Il progetto della Tangenziale sarà approvato in Consiglio comunale a gennaio.