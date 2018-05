Festa della mamma: colazione speciale all’ asilo Aliprandi.

Giovedì mattina, a scuola

Festa della mamma: colazione speciale all’ asilo Aliprandi. Mattinata davvero speciale per più di 100 mamme alla scuola materna Aliprandi, grazie all’iniziativa che i bambini insieme alle maestre e ad alcuni papà hanno organizzato per festeggiare la mamma. Prima di andare a lavoro, infatti, le mamme si sono fermate a scuola per fare colazione con i propri figli. A servirle un gruppo di papà. L’iniziativa si ripete ormai da tanti anni anche negli altri asili della città.

