Giussano

Festa di compleanno per una super nonna centenaria. Auguri speciali ad Agata Elisabetta Zappia che il 25 aprile ha brindato, nella frazione di Birone, con tutta la sua famiglia e il vicesindaco di Giussano, Emilio Nespoli, ai 100 anni. Un traguardo molto importante, che l’ancora pimpante signora, originaria di Bianco in provincia di Reggio Calabria, ma ormai giussanese da più di 50 anni, ha voluto condividere con i figli, i nipoti e i pronipoti con un grande rinfresco nella sua casa in via Toscanini. Nonna Agata, così tutti la chiamano, ci ha raccontato la sua storia e il suo segreto di lunga vita.

Sul Giornale di Carate, in edicola martedì 1 maggio, tutti i dettagli dei festeggiamenti e le foto.