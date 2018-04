Festa di primavera organizzata dal Comune con i commercianti e le associazioni. Bovisio Masciago dà il benvenuto alla bella stagione con una manifestazione che coinvolgerà il centro cittadino

Attrazioni in via Roma

Domenica 15 aprile le attrazioni si concentreranno in via Roma: per l’intera giornata stand dei negozianti del territorio e delle associazioni ludiche e sportive daranno il benvenuto ai cittadini che si concederanno una passeggiata in centro. In programma anche esposizioni come quella di auto tuning, bancarelle di prodotti tipici, degustazioni e mostre sempre in collaborazione con i commercianti

Sfilata di moda e visite guidate

Alle 15,30 sfilata di moda con le migliore proposte dell’abbigliamento primavera-estate e premio miglior selfie in gelateria. Per gli amanti dell’arte e della storia locale dalle 15 in poi l’imperdibile appuntamento con le visite guidate in Villa Zari a cura dell’associazione «Baule verde». Saranno presenti anche l’angolo del luppolo e un’area dedicata ai bambini

L’invito dell’assessore al Commercio

«Sarà un’occasione da non perdere per trascorrere una giornata spensierata, ammirare le bellezze della nostra città e per rilanciare il commercio cittadino» è l’invito dell’assessore al Commercio Valerio Isola.