Festa di San Francesco al Laghetto di Giussano.

Al via la 45esima edizione

Festa di San Francesco al Laghetto di Giussano. Tutto pronto per la 45esima edizione della Festa di San Francesco. L’associazione comitato laghetto ha organizzato diversi momenti, che prenderanno il via da mercoledì 23 maggio.

Il centro della festa ruota tra le varie cascine della zona e quest’anno sarà la volta della Cascina San Damiano. Qui si terranno il concerto inaugurale della Banda Dac, proprio mercoledì 23 e la Messa, giovedì 24. Dalla cascina San Damiano prenderà anche il via la processione Mariana di domenica sera, 27 maggio. Da non perdere è la camminata sotto le stelle tra il verde e le cascine che si svolgerà venerdì 25 maggio, alle 20.30 con partenza dal piazzale della chiesa. Domenica 27, poi, la Pro loco proporrà il mercatino dell’hobbistica, quello dei produttori, lo slow food e ci sarà anche un’ esposizione di moto e auto d’epoca.