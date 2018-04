Festa in sede e gita per i Marciacaratesi

E’ un periodo d’oro questo per gli atleti dei Marciacaratesi. Ci voleva quindi una bella serata insieme. Così, giovedì si sono riuniti in sede per festeggiare gli eccellenti risultati ottenuti alla Cento chilometri di Seregno e alla Maratonina di Cernusco Lombardone.

I Marciacaratesi festeggiano i campioni

Non sono mancate – con un piccolo strappo alla dieta – torte, dolci e tante bollicine. Oltre agli applausi a volontà per i protagonisti delle due manifestazioni sportive, a partire da Federica Vernò, capace a Seregno di centrare il terzo gradino del podio tra le italiane. Un risultato che “riempie di orgoglio anche tutti i Marciacaratesi”, hanno assicurato i presenti.

Accanto a Vernò, al traguardo della Cento chilometri anche Mauro Colzani (quinto nella categoria M50), mentre la gara sui 60 chilometri è stata corsa da Cristian Sorze. Ottimi i risultati anche nella Half Marathon, dove un velocissimo Massimiliano Rigamonti si è classificato nono assoluto. Dietro a lui tanti Marciacaratesi: Paolo Pusterla, Fabio Cardullo, Riccardo Cappelletti, Nazzareno Mondella, Davide Giudici, Giovanna Terraneo, Alfredo Bellotti, Santo Tricomi, Vincenzo Manno, Fabio Didoni, Michael Elli, Paola Ronchi, Angelo Galimberti, Pasquale Pinto, Giancarlo Redaelli, Marco Sala, Lidia Gavazzi, Dario Cesana, Simone Bortolaso, Wanda Terraneo, Ivano Viganò, Andrea Crivellaro, Luigi Mancini. A brillare, invece, a Cernusco Lombardone sono stati Massimo Rocca, Massimiliano Esposito e Michael Elli.

Sabato tutti in gita

Sabato è stata invece la volta della gita. Una bella camminata al Forte Montecchio e al Forte di Fuentes, a Colico.