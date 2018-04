Festeggia 40 anni di servizio con i colleghi: l’agente di Polizia locale Daniele Trotto brinda in comune.

A Verano, in Comune

Festeggia 40 anni di servizio con i colleghi: l’agente di Polizia locale Daniele Trotto brinda in comune. Traguardo importante per il vigile “storico” di Verano, figlio d’arte, che questa mattina ha voluto festeggiare l’evento con i colleghi del comando, il sindaco, ma anche tutti i dipendenti del Municipio. A poco meno di due anni dalla pensione, Trotto, 62 anni, celebra in aprile anche i suoi primi 40 anni da vigile, sempre a Verano. “Una vera istituzione, un pilastro”, l’ha definito il primo cittadino, Massimiliano Chiolo, presente al brindisi.

La carriera

Trotto porta avanti una tradizione di famiglia, prima di lui infatti era stato vigile, anche il padre. In questi quarant’anni sempre in servizio al comando veranese, ha visto alternarsi comandanti e sindaci; ha visto generazioni crescere e ha visto anche una grande trasformazione nella professione. Grande la stima nei suoi confronti da parte del primo cittadino, ma anche da parte di molti veranesi e dei suoi colleghi che hanno voluto ringraziarlo con una divertente poesia in rima e uno speciale regalo che racconta tutta la sua professione. La prossima festa sarà per la pensione, nel 2020.

