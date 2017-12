Un bel regalo di Natale per la sezione lentatese di Forza Italia, che finalmente ha la sua sede. Lo ha annunciato entusiasta la coordinatrice cittadina Maria Antonia Mazzola.

Brindisi natalizio per Forza Italia

I locali, lungo la Nazionale dei Giovi, saranno inaugurati ufficialmente a gennaio, ma una visita è già stata fatta al termine del brindisi natalizio organizzato per lo scambio degli auguri tra gli azzurri e i loro amici e simpatizzanti. In 50 hanno partecipato alla cena in un ristorante cittadino, una bella occasione per ritrovarsi e rinnovare il proprio impegno. Presenti anche il vicepresidente di Regione Lombardia nonché coordinatore provinciale di Forza Italia Fabrizio Sala, oltre ad alcuni membri della maggioranza lentatese.

Momento conviviale all’insegna della solidarietà

“E’ stata una bellissima serata, all’insegna dell’amicizia e della solidarietà”, commenta soddisfatta Mazzola, che è anche membro del Consiglio centrale della società caritativa “San Vincenzo De Paoli” e durante la cena ha invitato a compiere un piccolo gesto di altruismo, distribuendo dei piccoli panettoni natalizi a fronte di una piccola offerta. “Il ricavato contribuirà al progetto di assegnazione di una borsa di studio nello sport o nella musica a uno studente meritevole appartenente a una famiglia bisognosa – spiega – E’ un modo per sostenere chi ha talento, ma poiché la famiglia ha poche risorse, non può coltivarlo al meglio”.

Porte aperte ai giovani e a chi vuole impegnarsi

Infine ha ricordato che la nuova “casa” degli azzurri “terrà le porte aperte per le nuove leve e per chiunque voglia impegnarsi e dare un contributo. Sarà un punto di incontro e di confronto, chi vorrà venirci a trovare sarà ben accetto”.