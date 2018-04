Si chiama “Solidarietà nazionale”. E’ il progetto che Forza Nuova sta portando avanti in tutto lo Stivale a sostegno delle famiglie italiane in difficoltà. Sessanta quelle aiutate negli ultimi due anni nella provincia di Monza e Brianza. Otto a Besana, dove l’iniziativa ha preso il via da un mese sotto la guida del coordinatore cittadino Claudio Tieri.

Il progetto di Forza Nuova

“E’ una forma di “aiuto subito” – ha spiegato Tieri – Offriamo beni di prima necessità ed una mano concreta per risolvere vari tipi di problematiche, un trasloco ad esempio. Tutto a titolo gratuito. E’ possibile grazie all’autotassazione di ogni tesserato di Forza Nuova ed al contributi della gente. Non accettiamo soldi, solo beni di prima necessità, cancelleria didattica, cibi a lunga conservazione. Ogni donazione viene documentata in entrata ed in uscita, anche con l’ausilio di video che vengono resi sempre pubblici così da garantire la massima trasparenza. Naturalmente nel rispetto della privacy delle famiglie”.

“Siamo inoltre in contatto con cooperative ed agenzie per il lavoro – ha continuato – Cerchiamo di trovare un’occupazione a chi non ce l’ha. Se qualcuno però rifiuta una proposta, allora esce dal progetto”.

Progetto al quale può avere accesso chi non usufruisce già di un supporto, da parte di Comune, Caritas o altre realtà solidali.

“Controlliamo di persona il reale stato in cui vive chi chiede aiuto e interveniamo immediatamente per gli italiani ma non solo. Non siamo razzisti, siamo patriottici, che è differente. Sappiamo che i Servizi sociali lavorano ma la burocrazia rallenta di molto la loro azione. Se però avete bisogno di un aiuto, chiedetelo, senza paura e senza vergogna. Vergognoso è semmai rubare…”.

Ecco i contatti ai quali rivolgersi in caso di bisogno: 347-0939106 (Claudio Tieri), info@fmxeventi.it. Sono attive inoltre le pagine Facebook di Forza Nuova Besana e del coordinatore.

In campo per le Amministrative del 2019?

Alle amministrative del 2019 manca poco più di un anno, Forza Nuova sarà in campo a Besana?

“Io non mi candiderò perché credo che i tempi non siano ancora maturi – ha concluso Tieri – Presenteramo però dei nostri rappresentanti. Siamo pronti a collaborare con le altre forze politiche, abbiamo tante proposte: dallo street food ad un parchetto per i bimbi in villa Filippini, passando per una razionalizzazione del sistema di assegnazione delle case Aler fino ad un progetto da portare avanti con i supermercati, per un forte sconto sui prodotti in scadenza o di quelli freschi a fine giornata. Prodotti altrimenti destinati a finire nell’immondizia”.