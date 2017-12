Gatto Panceri annuncia azioni legali contro Sanremo.

“Sono vittima di una ingiustizia”

Il cantautore monzese, deluso e furioso per l’esclusione dal Festival di Sanremo, annuncia azioni legali. Lo ha fatto stamattina tramite i social.

Gatto Panceri si sente “vittima di un’ingiustizia” e scrive: “Capirete le malefatte che ho subito nei dettagli nei prossimi giorni, quando partiranno le azioni legali che abbiamo in serbo e di cui vi renderò partecipe”.

L’affetto dei fan

Parole durissime, che seguono i dolcissimi messaggi per i fan che ieri l’hanno raggiunto da tutta Italia al Movie Star di Desio per la prima delle due serate-evento: “Ho il vostro affetto, il vostro calore, i vostri sguardi nel cuore e ci resteranno per sempre. Bello guardare negli occhi persone che prima di ieri erano solo in fondo nomi, fotografie, messaggi e like”.

Escluso dal Festival di Sanremo, ieri sera, a Desio, Gatto Panceri è stato inondato dall’affetto dei fan: “Grazie, mi avete tirato su il morale”, il messaggio del cantautore per i suoi “sostenitori”, come ama dire lui per “accorciare le distanze” tra il palco e la platea.