Il gelo siberiano arriva in Brianza e Lentate chiude l’acqua al cimitero

Niente erogazione dell’acqua in tutti e cinque i cimiteri di Lentate sul Seveso e delle frazioni. Almeno per una settimana. Lo ha deciso l’Amministrazione comunale. “Questa decisione – fanno sapere dal Comune – è dovuta solo ed esclusivamente a problemi di congelamento dell’acqua, proprio per evitare conseguenti rotture di tubazioni, rubinetti o perdite”.

Possibili danni alle tubature

Quando l’acqua gela dentro le tubature infatti può causare danni ingenti. E non è un evento raro, anzi può capitare spesso che, durante la stagione invernale, il ghiaccio blocchi le tubature, provocando importanti danni all’impianto idrico.

Ripristino del servizio

Il servizio sarà ripristinato quanto prima, non appena le temperature si alzeranno leggermente. L’Amministrazione ci tiene a scusarsi con i cittadini per il disagio.