Grazie Giorgina. Anche se poi l’hai cancellato… quel post su Instagram a noi è proprio piaciuto!

La locandina su Instagram

Stiamo parlando della star bernareggese Giorgia Crivello, blogger, modella, conduttrice televisiva e molto altro ancora. Miss copertina di Playboy è infatti da poco innamorata di Daniel Perez, cestista della Aurora Desio.

E lo abbiamo raccontato sia sul Giornale di Vimercate che sul Giornale di Desio, oltre che sul nostro portale. Alla showgirl non è sfuggita una delle locandine create per promuovere i giornali in edicola e ha postato una foto sul proprio gettonatissimo profilo Instagram.