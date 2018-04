Giornata del verde pulito a Giussano.

L’iniziativa

Giornata del verde pulito a Giussano. Domenica di grandi pulizie, al laghetto, per i giussanesi. In tanti hanno partecipato all’iniziativa promossa dall’assessorato all’Ambiente del comune che aveva come obiettivo quello di sistemare l’area verde attorno al laghetto. Al tradizionale appuntamento c’erano oltre agli amministratori, ad alcuni cittadini e richiedenti asilo, anche molti bambini delle scuole della città che si sono attivati, sin dal primo mattino, per pulire la zona da rifiuti e oggetti abbandonati. Una giornata di sensibilizzazione tutta centrata sull’ambiente, il rispetto e la cura della natura. E per i partecipanti più piccoli anche un regalo, realizzato da un dipendente comunale: un portachiavi, fatto con un tappo in sughero dello spumante, colorato e abbellito, con un attenzione quindi, al riuso e al riciclo.