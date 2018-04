Sabato 7 aprile, in occasione della Giornata mondiale della salute, agli Istituti Clinici Zucchi di Monza e Carate esami gratuiti.

Giornata mondiale della salute: esami gratuiti agli Istituti Clinici Zucchi

In occasione della Giornata mondiale della salute, sabato 7 aprile, gli Istituti Clinici Zucchi di Monza e Carate offrono ai pazienti consulti ed esami gratuiti.

In particolare a Monza spazio all’alimentazione e alla valutazione della composizione corporea.

E’ infatti è in programma un incontro formativo sui principi nutrizionali per mantenere un’alimentazione sana e, nel corso della mattinata, sarà possibile anche effettuare un’impedenziometria. Un test utile per la determinazione della composizione corporea, con distinzione tra massa grassa, massa magra e acqua totale. Il test si potrà effettuare gratuitamente dalle 9 alle 13.

Per informazioni e prenotazioni telefonare allo 039/8383496 dalle 09 alle 12.

A Carate test neuropsicologici e biomeccanici

Sempre nella giornata di sabato, nel presidio di Carate Brianza, verranno invece effettuati test neuropsicologici per valutare le capacità cognitive e di memoria. Sarà inoltre possibile sottoporsi ad esami biomeccanici per valutare l’equilibrio del sistema motorio. In questo caso per prenotazioni e informazioni è possibile telefonare al numero 0362/986537 da lunedì a venerdì dalle 10.30 alle 13. Gli esami gratuiti si potranno fare dalle 9 alle 13.

Settimana in rosa a Monza e a Desio

A Monza e a Desio dal 16 al 22 aprile è invece in programma la settimana in rosa, con visite ed esami gratuiti per le donne, in diverse aree cliniche. SCOPRI QUI TUTTI GLI ESAMI PRENOTABILI