Sono i campioni della “Riviera Easter Cup”, prestigioso torneo internazionale di calcio giovanile disputato in Riviera romagnola. I calciatori dell’Usd Missaglia Maresso hanno trionfato nella loro categoria, quella dei “Giovanissimi 2003”. Mandando in visibilio squadra e genitori.

Giovani calciatori sul podio

E’ successo domenica l’altra quando i giovani calciatori hanno battuto in finale, per una rete a zero, i coetanei dell’Usd Cimapiave. E si sono meritati così il primo gradino del podio.

Nella squadra militano quattro giocatori renatesi: il capitano Tommaso Valli, il portiere Alessandro Cazzaniga, Stefano Zoia e Tommaso Manganini.